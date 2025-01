"A forza di essere vento", un libro sulla persecuzione di rom e sinti

MONSUMMANOIn occasione della Giornata della Memoria, l’assessorato alla cultura del Comune di Monsummano Terme organizza la presentazione del libro di Chiara Nencioni "A forza di essere vento. La persecuzione di Rom e Sinti nell’Italia fascista", edizioni ETS. L’appuntamento si terrà domani, lunedì 27 gennaio, alle 15, nella Sala Walter Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti. Per l’occasione interverranno Pasquale Avino e Cristina Rezzi, presidenti delle sezioni Anpi di Monsummano Terme e di Buggiano.

"Ci mandavano a morire – si legge nel testo –ci mettevano su questi vagoni senza mangiare, senza bere, e questi rom andavano allegri, chi prendeva la fisarmonica, chi il violino, chi la chitarra e cantavano. Dicevano "Ci mandano a lavorare", invece dove li mandavano? Auschwitz!".

"Cosa sappiamo – fanno sapere gli organizzatori dell’incontro – del Porrajmos (o Samudaripen), la persecuzione di Sinti e Rom perpetrata anche nel nostro Paese? Molto poco, troppo poco. Mandati a morire nei lager del Terzo Reich dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, uccisi in Croazia dai collaborazionisti Ustaša o espulsi dal confine orientale in Italia, rinchiusi in campi di concentramento lungo tutta la penisola, questa – concludono – era la sorte degli zingari".

