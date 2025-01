Il tuo nuovo monitor da PC per il lavoro e il gaming lo paghi meno di 80€

Acer EK241YHbif è un monitor semplicemente incredibile; è ottimo per chi cerca un prodotto dalle prestazioni eccellenti e che assicuri al contempo un’ottima esperienza visiva immersiva senza spendere una fortuna. Gode infatti di un display VA da 24 pollici Full HD, frequenza di aggiornamento 100 Hz e tecnologia FreeSync; è in grado di offrire fluidità e nitidezza per ogni tipo di utilizzo. Lo trovi disponibile su Amazon a soli 79,80 euro, grazie a uno sconto dell’11%, è un’offerta a tempo limitato imperdibile.

Il monitor di Acer che devi comprare oggi è in sconto

Il display Full HD (1920x1080) con tecnologia VA offre colori ricchi, profondi contrasti e angoli di visione ampi. La frequenza di aggiornamento 100 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (VRB) garantiscono fluidità e reattività, perfetti per gaming e video.

Con AMD FreeSync invece, il pannello sincronizza il refresh rate con la scheda grafica, eliminando problemi come stuttering e tearing, così godrai di un’esperienza visiva fluida e piacevole durante il gioco o la riproduzione di video.

Il design ZeroFrame invece, dona al prodotto un look unico: bordi sottili che massimizzano lo spazio dello schermo e riducono le distrazioni visive. È anche ottimo per tutte le configurazioni multi-monitor o per chi cerca una periferica esteticamente accattivante per la propria scrivania.

Dotato di porte HDMI 1.4 e VGA, il monitor è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai PC ai laptop.

A soli 79,80 euro, con uno sconto dell’11%, il monitor di Acer (nello specifico, il modello EK241YHbif) è il best buy del giorno; è il prodotto che devi comprare se vuoi un nuovo schermo per le tue attività al PC. Con Prime non pagherai le spedizioni e ti porterai a casa un articolo unico nel suo genere. Avrai anche diritto alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.