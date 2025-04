Scarpe da tennis ASICS: ammortizzazione gel per performance ottimali, SUPER OFFERTA

Asics è un brand leader nella produzione di capi d'abbigliamento sportivi e, inoltre, è un'azienda che riesce a garantire il top della qualità anche nella produzione di calzature e scarpe da tennis/ginnastica. Su Amazon, oggi, queste scarpe vengono messe in sconto del 20% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 96€. Non perdere questa chance!

Scarpe da tennis Asics: ecco la promozione attiva e le caratteristiche

Le scarpe da ginnastica Asics rappresentano una scelta ideale per chi cerca comfort, sostegno e performance in un unico prodotto. Progettate con materiali di alta qualità, presentano una suola in gomma resistente che garantisce una trazione ottimale su diverse superfici, rendendole perfette per attività sportive sia indoor che outdoor. L’altezza dell’asta alla caviglia offre un sostegno aggiuntivo durante gli spostamenti rapidi, proteggendo da eventuali torsioni e migliorando la stabilità generale.

La tomaia monopezzo in materiale sintetico è progettata per offrire un supporto omogeneo e duraturo. Questa costruzione consente una calzata aderente e sicura, permettendo al piede di muoversi liberamente ma in maniera controllata.

Anche l’interno è realizzato in materiale sintetico, scelto per la sua leggerezza e capacità di mantenere il piede asciutto durante l’attività fisica. Uno degli elementi distintivi di queste scarpe è la tecnologia WingWall integrata nell’intersuola.

Questa innovazione migliora significativamente i movimenti laterali, rendendole ideali per sport che richiedono cambi di direzione rapidi e continui, come il tennis, il padel o il fitness. Il colletto e la linguetta imbottiti aumentano ulteriormente il comfort, riducendo la pressione sul collo del piede e migliorando la sensazione generale durante l’uso prolungato.

