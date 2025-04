Il compagno ideale per Ryanair ed EasyJet: zaino Lossga in promozione limitata

Lo zaino da viaggio di Lossga ha dimensioni di 40x20x25 cm ed è progettato per rispettare le dimensioni massime del bagaglio a mano Ryanair, rendendolo perfetto anche per EasyJet, Wizz Air e altre compagnie low cost. Con una struttura capiente e numerosi scomparti, è disponibile su Amazon a 24,00 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato.

Zaino di Lossga da 40x20x25 cm: bagaglio a mano compatibile Ryanair, EasyJet e Wizz Air

Le dimensioni di 40x20x25 cm consentono di portare lo zaino a bordo gratuitamente come bagaglio sotto il sedile, evitando supplementi e attese al ritiro bagagli. È ideale per weekend, viaggi brevi o trasferte lavorative.

Non di meno, è dotato di uno scomparto principale spazioso, di tasche frontali per gli accessori, di ulteriori tasche laterali per bottiglie e una sezione interna imbottita adatta a un tablet o laptop compatto. L’organizzazione interna aiuta a mantenere in ordine abiti, dispositivi elettronici e documenti.

Realizzato in tessuto resistente all’acqua e all’usura, offre buona protezione contro pioggia leggera e urti accidentali. Le cerniere rinforzate e le cuciture robuste migliorano la durabilità del prodotto nel tempo.

Gli spallacci imbottiti regolabili e il pannello posteriore traspirante garantiscono comfort anche durante lunghe camminate in aeroporto o nei tragitti urbani. È presente anche una fascia per il fissaggio al trolley, utile in caso di viaggi con più bagagli.

Il design sobrio lo rende adatto sia ai viaggiatori occasionali che agli studenti e professionisti. L’interno è facilmente accessibile e offre uno spazio ben distribuito per tutto il necessario in cabina.

Lo zaino di Lossga è una scelta funzionale e conforme alle regole del bagaglio a mano delle compagnie low cost, ideale per viaggi brevi senza rinunciare a capienza e comfort. Con materiali resistenti, spallacci imbottiti e tasche multiple, è in vendita su Amazon a 24,00 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e spese di spedizione comprese.