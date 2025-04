Casa e giardino sicuri senza costi extra in bolletta con questa videocamera di sorveglianza (e ora ti costa pochissimo)

Cerchi maggiore sicurezza per la tua casa senza spendere una fortuna? La telecamera da sorveglianza esterna di ieGeek allora potrebbe proprio fare al caso tuo. È senza fili, semplicissima da installare ed è dotata di pannello solare e batteria ad alta capacità da 5000 mAh per l'alimentazione. In pratica, funziona tutto il giorno con appena 2 ore di esposizione alla luce del sole. Più sicurezza, niente costi extra in bolletta insomma.

Ma questa telecamera è anche smart, con funzionalità IA per identificare persone e animali e pacchi appena consegnati. E sai qual è un'altra buona notizia? Ora su Amazon ti costa solo 35,19€ al posto del prezzo medio di 59,99€. Quasi metà prezzo.

Telecamera da esterno smart con pannello solare: solo 35,19€ su Amazon

Questa telecamera senza fili è perfetta per tenere sotto controllo giardini, vialetti, portici o garage. Si ricarica con il pannello solare già incorporato nella telecamera e funziona tranquillamente attraverso il Wi-Fi domestico. Supporta inoltre la connessione al router Wi-Fi 6, che riduce la latenza di rete del 75% e migliora la sicurezza con la crittografia WPA3. Mentre la batteria da 5000 mAh ti assicura riprese quotidiane con appena 2 ore di esposizione alla luce solare, riducendo ampiamente il costo finale in bolletta.

Rispetto alla qualità delle immagini, la telecamera è abbinata a un sensore CMOS da 1/2,9'' e 3 megapixel. La risoluzione è invece di 2304(H) x 1296(V). Tutto per immagini più realistiche e un maggior numero di dettagli.

E c'è persino la visione notturna: funziona fino a 15 m di distanza e anche di notte le riprese sono dettagliate e, soprattutto, a colori. Paura per la pioggia? La telecamera è certificata IP65 ed è quindi totalmente impermeabile. Non solo, ha tre modalità di allarme, è super personalizzabile e con le funzionalità IA sai sempre chi è fuori casa tua.

Non fartela scappare proprio ora che su Amazon è in offerta: la paghi appena 35,19€ invece di 59,99€. Pochissimo per un dispositivo di questa qualità!