Illumina il tuo giardino con il faretto di Topabol: 400LED e sensore di movimento, adesso in promozione su Amazon

Il faretto LED da esterno di Topabol è una lampada solare con 400 LED ad alta luminosità, dotata di sensore di movimento, tre modalità di illuminazione e classe di efficienza energetica A+++. Progettata per migliorare la sicurezza esterna in giardini, cortili e ingressi, è disponibile su Amazon a 15,19 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%, in offerta a tempo limitato.

Faretto LED da esterno di Topabol: 400 LED, sensore di movimento e luce bianco freddo

La luce bianco freddo emessa dai 400 LED garantisce una copertura luminosa ampia e potente, ideale per segnalare passaggi o scoraggiare presenze indesiderate. L’angolo di rilevamento del sensore di movimento copre fino a 120°, con un raggio attivo di circa 3-5 metri.

Le tre modalità di funzionamento includono:

Accensione completa al rilevamento;

Luce soffusa continua con intensità piena al movimento;

Modalità luce bassa fissa.

Queste impostazioni permettono di personalizzare l’utilizzo in base alle esigenze specifiche dell’ambiente e del momento della giornata.

Il pannello solare ad alta efficienza ricarica automaticamente la batteria interna durante le ore diurne, garantendo autonomia per tutta la notte senza alcun collegamento alla rete elettrica. Una scelta ecologica e conveniente per l’illuminazione esterna.

Realizzato in materiali impermeabili certificati IP65, il faretto resiste a pioggia, vento e polvere, rendendolo adatto all’uso tutto l’anno. L’installazione è semplice e non richiede cablaggi, grazie al kit di montaggio incluso.

Il faretto LED da esterno di Topabol è una soluzione efficiente e sostenibile per illuminare spazi all’aperto, con 400 LED, tre modalità di luce e sensore di movimento integrato. Il prezzo di 15,19 euro, con IVA e spedizione incluse e sconto del 5%, è attualmente valido su Amazon in offerta a tempo limitato.