Meteo: svolta autunnale in Toscana, temporali e tracollo termico. Le previsioni

Firenze, 12 settembre 2024 – “La Toscana, come il resto della Penisola, crollerà tra giovedì 12 e venerdì 13 nell'autunno”. Lo afferma il meteorologo Lorenzo Tedici. I 30 gradi toccati in molte città tra cui Firenze saranno dunque solo un ricordo rispetto a quello che succederà nelle prossime 48 ore: in alcune città avremo il dimezzamento delle massime.

Quasi tutto il Centro-Nord nella giornata di venerdì 13 oscillerà su massime pienamente autunnali, intorno al valore che negli ultimi giorni rappresentava la minima: 20 gradi. Una temperatura che, negli ultimi anni, raramente si è registrata per più giorni a settembre; e questa fase autunnale sarà piuttosto lunga.

E intanto, per la giornata di oggi, 12 settembre, è scattata un’allerta gialla in Toscana. Il provvedimento sarà valido in alcune zone della regione: le aree interessate sono quelle nord-occidentali, il tratto di costa da nord fino a Piombino (Arcipelago compreso) e le zone meridionali in corrispondenza della foce del Fiora e dell’Albegna.

Temporali e piogge, localmente anche forti, sono previsti soprattutto nelle zone di nord-ovest. Venti forti di Libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa livornese e sull'Arcipelago a nord dell'Elba e localmente sulle zone appenniniche e sottovento.

Raffiche fino a 60-70 km/h sulle altre zone collinari e fino a 50-60 km/h in pianura sul nord della regione. Mare agitato a nord dell'Elba con possibili mareggiate sulle coste esposte. Mare molto mosso altrove.

Avremo un crollo anche di 15 gradi, arriverà la neve sulle Alpi fino ai 1500-1700 metri (sui rilievi di confine fino ai 1100 metri!), ci saranno piogge diffuse e un rinforzo del vento.

Nel weekend, infine, ritroveremo anche il sole, ma in un contesto termico autunnale. Su tutto il Paese le temperature faticheremo ad andare oltre i 19 gradi nelle ore più calde “Pensate – spiega Tedici –, un anno fa si registrarono temperature massime così fresche solo da metà ottobre in poi, anzi localmente solo da novembre in poi. Oltre alle massime in calo, alle piogge, alla neve e al vento (con locali mareggiate) avremo anche notti quasi rigide: le minime scenderanno ad una cifra, ad esempio a Milano avremo 7-8°C all'alba per tutto il weekend, un valore decisamente freddo per il periodo. Un settembre che si traveste da novembre». Tutto questo è il risultato di un ciclone polare che si abbatte sull’Italia. Nelle prossime ore vivremo, dunque, un generale calo delle temperature durante una fase acuta di maltempo che colpirà dapprima Nord Est, Liguria di Levante e Toscana con correnti sud-occidentali impetuose e perturbate. Troveremo nubifragi in particolare sul Friuli Venezia Giulia, sul Triveneto in generale e anche sulla Lombardia orientale, con accumuli significativi anche sull'Appennino settentrionale.

I venti saranno burrascosi di Libeccio sulla Sardegna settentrionale, in Liguria e sulla Toscana, lungo l'Appennino centro-settentrionale, campano e lucano, con raffiche di caduta sul versante adriatico romagnolo e centrale e sulla Puglia. Insomma tanta pioggia, tanto vento e anche la neve sulle Alpi che farà capolino sulle vette oltre i 1500 metri. Venerdì 13 avremo il picco del calo termico, con il termometro in forte discesa

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Venerdì13 settembre: nuvolosità variabile con residue piogge nelle prime ore del mattino sulle zone orientali e sull'Arcipelago e nel pomeriggio sulla costa e sulle zone limitrofe. Generale miglioramento in serata. Venti: moderati da nord, nord-est, in attenuazione in serata. Mari: da molto mossi a mossi. Temperature: in ulteriore calo; valori al di sotto delle medie del periodo di 4-7 gradi. Sabato 14 settembre: poco nuvoloso con temporanei addensamenti. Venti: deboli da nord-ovest nell'interno, moderati sulla costa con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Mari: mossi o temporaneamente molto mossi. Temperature: minime in sensibile calo con valori inferiori ai 10 °C in pianura, massime in aumento, ma ancora inferiori alle medie tipiche del periodo. Domenica 15 settembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da ovest, nord-ovest con rinforzi nel pomeriggio sul litorale. Mari: mossi, in attenuazione. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento. Lunedì 16: parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, più consistenti nella seconda parte della giornata. Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo nella seconda parte della giornata. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve diminuzione le massime.