Meteo Toscana, l’anticiclone ha i giorni contati. Previsioni confermate: quando arriva il freddo

Firenze, 5 novembre 2024 – C’è una data per la fine di questo caldo anomalo che sta interessando la Toscana e l’Italia ormai da qualche giorno. Secondo gli ultimi modelli previsionali, la prossima settimana è prevista la discesa di un nocciolo di aria fredda di matrice polare che potrebbe portare ad un drastico calo delle temperature anche nella nostra regione. Dalla consueta Estate di San Martino (il periodo caldo e soleggiato che spesso inizia l’11 novembre) all'Inverno di San Martino: dovrebbe succedere intorno al 12-13 novembre.

Dalla giornata di domani, mercoledì 6 novembre, sono previsti dei peggioramenti, con instabilità e piogge che dovrebbero interessare soprattutto il Sud dell’Italia e le isole maggiori. E in Toscana? Qualche piovasco non è da escludere a partire da metà settimana lungo la costa e sul settore centro meridionale tirrenico, ma secondo gli esperti del Meteo.it i peggioramenti più marcati sono attesi nel fine settimana.

A preoccupare è ancora una volta la temperatura troppo elevata del mar Mediterraneo, quell’effetto ‘mare caldo’ che ha provocato le terribili alluvioni in Spagna. I nubifragi dovrebbero scatenarsi in mare aperto, ma si teme che qualche acquazzone possa raggiungere anche la costa. Di sicuro c’è che il mare è almeno 2 gradi più caldo dei valori normali e questo non fa che aumentare i rischi di forte maltempo.

A partire dai primi giorni della prossima settimana è atteso l’ingresso di un fronte di aria fredda dal nord Europa che dovrebbe portare ad un drastico calo delle temperature anche in Toscana. Correnti di aria gelida dalla Russia dovrebbero investire prima i Balcani e poi anche il nostro Paese. Il freddo potrebbe spazzare via l’anticiclone ed innescare un nuovo periodo di forte instabilità, con precipitazioni anche piuttosto intense. Le previsioni, però, restano da confermare.