Meteo Toscana, arrivano giorni col sapore estivo. Caldo sopra i 30° nel weekend

Firenze, 4 giugno 2024 – L'aria fredda e instabile che ha portato rovesci e temporali negli ultimi giorni si sta muovendo verso Est e lascerà l’Italia da mercoledì. “Contemporaneamente – spiega il Lamma – assisteremo al rinforzo e all'espansione dal Nord Africa di un anticiclone di matrice sub-tropicale. L'aumento della pressione porterà un tempo generalmente soleggiato da mercoledì a sabato; solo sull'arco alpino saranno possibili rovesci nelle ore più calde”.

Le temperature quindi saliranno gradualmente, raggiungendo e superando i 30° gradi in particolare al centro-sud della Penisola da giovedì, temperature previste anche in Toscana dove i valori termici sono in lento rialzo; qui le massime intorno a 30° sono attese da venerdì e localmente potranno essere anche più alte.

“Nella settimana successiva sembra probabile una diminuzione delle temperature e il ritorno della instabilità", conclude il Lamma.