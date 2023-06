Meteo, addio caldo africano: è in arrivo un blitz temporalesco. Quando e dove

Firenze, 27 giugno 2023 – Ancora per poche ore le temperature saranno in rialzo. La fiammata dell’anticiclone africano Scipione sta per attenuarsi e per lasciare spazio a una nuova perturbazione che porterà aria più fresca e temporali.

Il meteorologo Lorenzo Tedici fa sapere che “fino a martedì le temperature massime al Centro-Nord saliranno fino a toccare i 35-36 gradi a Milano, Pavia, Mantova, Bologna, Ferrara, Firenze e Roma, non più di 32-33 gradi su gran parte del resto delle regioni, interessate da una ventilazione più settentrionale e quindi meno rovente”.

Questa ondata di caldo inizierà ad attenuarsi a partire da mercoledì, quando l`ingresso di correnti più fresche dai quadranti orientali farà perdere circa 3-4 gradi ai termometri e nello stesso tempo inizieranno a destabilizzare l’atmosfera con la formazione e poi lo scoppio di alcuni temporali, quanto meno sui settori alpini e appenninici, localmente anche sulle zone di pianura vicine ad essi.

L’anticiclone Scipione perderà ulteriore forza nel corso di giovedì pomeriggio/sera. Dal vicino oceano Atlantico un vortice ciclonico figlio di una bassa pressione nei pressi dell’Islanda, riuscirà a raggiungere l`Italia settentrionale pilotando un`intensa perturbazione.

Il tempo comincerà a peggiorare via via più diffusamente a partire dal Nordovest. Visto le temperature piuttosto calde, l’aria più fresca atlantica in ingresso fornirà il carburante necessario affinché i fenomeni meteorologici (piogge, temporali, grandinate, vento) possano risultare di forte intensità con il rischio di provocare anche danni. La perturbazione si muoverà verso est nel corso del primo weekend di luglio, interessando anche alcune regioni del Centro. Continuerà ad essere soleggiato e via via più caldo al Sud.

Mercoledì 28 giugno Variabile con possibilità di locali rovesci o brevi temporali nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli o temporaneamente moderati inizialmente dai quadranti meridionali in rotazione da nord nord est. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: massime in diminuzione.

Giovedì 29 giugno Sereno o poco nuvoloso con moderato aumento della copertura nel pomeriggio nelle zone interne e possibilità di locali rovesci temporaleschi attorno al M. Amiata e rilievi di nord ovest. Venti: fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa, deboli orientali nelle zone interne. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo e massime in aumento fino a 33-34°C nelle pianure interne.

Venerdì 30: transito di una perturbazione accompagnata rovesci e temporali più probabili e frequenti dal pomeriggio. Venti: deboli-moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Sabato 1 luglio: molto nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci e temporali sparsi, graduale miglioramento dal pomeriggio a partire dalla costa con residui rovesci nelle zone più interne. Venti: venti deboli o moderati occidentali con locali rinforzi sulla costa settentrionale. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: in calo, con massime di 2-3 gradi inferiori alla media.