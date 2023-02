Meteo, cambia tutto: arriva l'anticiclone di San Valentino. Ecco quanto durerà

Sole e cielo azzurro

Firenze, 11 febbraio 2023 – Il nocciolo artico russo NìKola che ha portato aria gelida in tutta la Penisola ha le ore contate. Adesso tutto cambia con la spinta dell'Anticiclone di San Valentino in espansione fino alla Germania.

Dunque, almeno per una decina di giorni, il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato.

Al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì con locali gelate anche in pianura, di giorno invece si toccheranno punte di 15-16 gradi come se fossimo a fine marzo, ma addirittura in alcune zone potremo raggiungere 20 gradi come ad inizio aprile, anche nei fondivalle alpini.

Al Sud invece continua qualche refolo di aria fresca instabile che potrebbe portare qualche breve rovescio tra Calabria e Sicilia tra domenica pomeriggio e lunedì sera; la quota neve sarà ben più alta rispetto agli ultimi giorni, oltre i 1100 metri e comunque i fenomeni saranno deboli ed isolati.

Previsioni meteo in Toscana

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma:

Sabato 11 febbraio: Prevalentemente sereno. Venti: deboli variabili o assenti, tendenti a disporsi da nord ovest in serata. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento in montagna, stazionarie o in ulteriore locale calo in pianura con estese gelate; massime in rialzo, soprattutto in collina e in montagna.

Domenica 12 febbraio: Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale dal pomeriggio sulla costa meridionale. Mari: poco mossi, tendenti a mossi dal pomeriggio sul settore meridionale. Temperature: in ulteriore aumento sia le minime che le massime; ancora gelate nelle pianure e nei fondivalle.

Lunedì 13: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli nord-orientali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Martedì 14: soleggiato. Venti: deboli, di Maestrale lungo la costa. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: stazionarie.