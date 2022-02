Meteo Toscana, l'inverno torna sabato: neve a quote collinari

Le previsioni meteo per sabato in Toscana

Firenze, 22 febbraio 2022 - L'inverno - che nemmeno sembra iniziato - è già finito? No. In Toscana, secondo le previsioni del Consorzio Lamma, si affaccerà sabato con freddo e neve a quote collinari, pioggia e vento. Insomma, non promette un bel fine settimana.

Per sabato il Lamma prevede piogge intense soprattutto sulla costa grossetana e sull'arcipelago; pioggia forte anche nell'entroterra senese e precipitazioni su tutta la regione. La neve è indicata a quote fra i 400 e i 600 metri su tutto l'Appennino. Le temperature andranno sottozero: fino a -4 sull'appennino in provincia di Lucca e sulle Alpi Apuane.

Il calo delle temperature sarà brusco: ancora venerdì pomeriggio sono indicati 13-15 gradi in buona parte della regione, mentre sabato scenderanno di sei-sette gradi.