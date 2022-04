Meteo Toscana, picco a 28°. Pasqua e Pasquetta: bel tempo ma meno caldo

Firenze, 14 aprile 2022 - E' già estate? Sembrerebbe, visti i valori registrati oggi dalle stazioni meteo del Cfr, il Centro funzionale della Regione Toscana. Le massime toccate oggi: 27,6° a Firenze (orto botanico), fra i 26 e i 27° a Villafranca (Massa Carrara), Santomato, Castelmartini e Pescia (Pistoia), in provincia di Lucca a Capannori, Montecarlo, sul monte Pisano e in città, a Montopoli (Pisa). E comunque tutte le province sopra i 25°, anche se le minime hanno invece ricordato quasi dappertutto che è ancora primavera.

In ogni caso non durerà: questo picco di caldo proseguirà venerdì ma se ne andrà già da sabato, ma - e questa è la buona notizia - ciò non significa che il meteo di Pasqua e Pasquetta sarà brutto, anzi. Le previsioni sono davvero buone: sabato temperature minime stazionarie, massime in calo nell'interno ma con valori intorno a 22-25 gradi e in aumento lungo il litorale. Cielo sereno con qualche velatura o nuvolosità nel pomeriggio.

Domenica di Pasqua cielo sereno con temperature massino in netto calo. Lunedì, Pasquetta, cielo sereno con velature pomeridiane. Temperature minime in calo con valori inferiori a 5 gradi nelle pianure interne; massime in lieve aumento nelle zone interne, in ulteriore lieve calo sulla costa.