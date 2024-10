Forte maltempo in Toscana: allerta arancione per tutta la giornata. La diretta

07:54

Allerta arancione in Toscana

Oggi, martedì 8 ottobre, è il giorno della allerta arancione in Toscana per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria.