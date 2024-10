Incubo maltempo, è il giorno della allerta arancione: zone e fiumi a rischio

Firenze, 8 ottobre 2024 – La pioggia e i temporali che fanno paura. Oggi, martedì 8 ottobre, è il giorno della allerta arancione in Toscana e rossa alla Spezia e provincia. Per quanto riguarda la Toscana la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso in particolare un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Il primo, con validità dalle 12 alla mezzanotte dell’8 ottobre riguarda la Lunigiana. Il secondo, dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani, è valido per quasi tutta la regione ad esclusione delle zone centrali interne, mentre il terzo riguarda tutta la zona nord-occidentale sempre nella stessa fascia oraria.

Il passaggio dell'ondata di maltempo in Toscana nella giornata di martedì 8 ottobre. La situazione alle ore 09, alle 11, alle 17 (Modelli Meteo & Radar)

Le zone interessate

La consistente perturbazione in arrivo da ovest interessa tutta la regione. Nella mattina precipitazioni sparse e possibili temporali anche di forte intensità, a partire dalle zone occidentali e successivamente in estensione al resto della regione. Possibili forti raffiche di vento fino a 60/80 km/h su Arcipelago, costa centro-meridionale e rilievi, e grandinate. Mari fino a molto mossi sull'Arcipelago e sulle zone costiere.

Allerta meteo in Toscana

Fiumi a rischio

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso anche un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale (per i bacini del Serchio, Lima, Bisenzio e Ombrone pistoiese), uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore (dalle 18 fino alle 8 di mercoledì per l’estremo nord-occidentale della regione; e dalle 8 alla mezzanotte per le zone centrali interne) e uno per temporali forti (dalle 8 alla mezzanotte per tutta la regione escluse le zone nord-occidentali per le quali è previsto il codice arancione).