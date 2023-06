Uomo disperso in mare, ricerche senza sosta

Massa, 3 giugno 2023 - Sono riprese questa mattina le ricerche in mare di un uomo di cui si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, nella zona del pontile di Marina di Massa.

L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità ma di cui sono stati ritrovati i documenti fra gli abiti lasciati non lontano dal pontile, dopo essersi tuffato in mare non è più riemerso, forse vittima di un malore improvviso.

A perlustrare la zona, oltre ai mezzi navali della Guardia Costiera, ci sono anche i sommozzatori del gruppo specializzato di Livorno. Alcuni passanti hanno casualmente trovato i documenti dell’uomo, italiano, nelle vicinanze del pontile a mare di Marina di Massa.

Dell'uomo non vi era traccia e in un primo momento le persone hanno ipotizzato che si fosse tuffato in acqua e che si fosse sentito male. Non vedendo comunque nessuno in mare e sospettando un suo malore in acqua, i passanti hanno avvisato i carabinieri per attivare i soccorsi. Sono dunque partite le ricerche a cui partecipano i sommozzatori di Livorno, coordinati dalla capitaneria. Sul posto ieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'area è stata transennata per agevolare le operazioni.

Maurizio Costanzo