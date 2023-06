Documenti vicino al pontile, ricerche in mare per un possibile disperso

Massa, 2 giugno 2023 – Ricerche sono in corso dal tardo pomeriggio nell'area del pontile a mare di Marina di Massa per un uomo italiano di cui alcuni passanti hanno casualmente trovato i documenti nelle vicinanze. Dell'uomo non vi era traccia e in un primo momento le persone hanno ipotizzato che si fosse tuffato in acqua e che si fosse sentito male. Non vedendo comunque nessuno in mare e sospettando un suo malore in acqua, i passanti hanno avvisato i carabinieri per attivare i soccorsi. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Livorno, coordinati dalla capitaneria. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e l'area è stata transennata per agevolare le operazioni.