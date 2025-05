Era evaso dai domiciliari. Arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri di Aulla martedì sera, in flagranza del reato di evasione, un 47enne di origini marocchine, da anni residente in Lunigiana e noto alle forze dell’ordine, che a seguito di uno specifico controllo non era stato trovato all’interno della propria abitazione, pur essendo in regime di “detenzione domiciliare”. Sono iniziate immediatamente le ricerche dell’evaso, peraltro non nuovo a tali comportamenti, visto che nell’agosto 2024 aveva commesso la stessa violazione e anche in quel caso era stato tratto in arresto. Così è stato individuato dai militari di Aulla all’interno di un locale del centro; il nordafricano, alla vista della pattuglia, sperando di non essere stato notato e, questa volta, di farla franca, si è nascosto dietro a una tenda; lo “stratagemma”, tuttavia, non ha ingannato i carabinieri che lo hanno fermato e tratto in arresto. L’individuo, in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal Pm titolare delle indagini, è stato messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione. A conclusione dell’udienza dinanzi al giudice, nel corso della quale l’uomo ha potuto articolare la propria difesa, nel contradditorio tra le parti, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari con l’applicazione “braccialetto elettronico”.