Under 15 Audax. Prova di carattere contro il Dream Pisa

Seconda successo per under 15 dell’Audax (nella foto) che supera i Dream Pisa per 74-48 (parziali 22-9, 38-21, 58-31). I gialloazzurri chiudono a +13 il primo tempino mentre la seconda frazione è più equilibrata (parziale 16-12) ma consente ai locali di allungare ancora con un +17 a metà gara. Al rientro in campo l’Audax riprende a martellare il canestro dei pisani mentre in difesa concede poco e con un parziale determinante (20-10), ipoteca il successo finale. Nell’ultimo quarto i locali gestiscono il vantaggio (parziale 16-17) e chiudono a +26. Lo score: Massimo Carro 26, Leonardo Fantoni 22, Matteo Carro 14, Luca Corbani 4, Tiziano Raggi 2, Gregorio Remedi 2, Pietro Andreani 2, David Innocenti 2, Federico Menconi, Nicholas Bini, Giovanni Biagini.

ma.mu.