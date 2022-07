Musetti trionfa su Alcaraz, il tennista carrarino vince il suo primo ATP

Massa Carrara, 24 luglio 2022 - Una impresa storica quella di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino ha vinto il suo primo titolo ATP, battendo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 6 del ranking, è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6/8) 6-4. La vittoria è arrivata dopo 2 ore e 46 minuti. Musetti vittorioso al sesto match point, grazie a questo successo salirà al numero 31 Atp.

Al termine della partita, il carrarino di 20 anni ha dedicato la vittoria alla nonna. "Non è facile parlare dopo una finale così. Mi congratulo col mio avversario, è un giocatore incredibile. Ha salvato tanti match point, è un grande lavoratore insieme al suo team". "È stato un match divertente - ha aggiunto Musetti - e spero di poter giocare tante altre battaglie con Alcaraz in futuro. Ringrazio il mio team e Simone Tartarini che sono riuscito a far piangere. Siamo un grande team. Ringrazio i miei genitori che non sono qui purtroppo ma avranno seguito la partita in tv e avranno pianto anche loro. Voglio ringraziare anche mia nonna, ho un grande rapporto con lei. Le dedico il trofeo. Infine, ringrazio la città di Amburgo, un grande torneo, mi sono divertito, sono stato bene. Era la mia prima volta qui. Non pensavo di vincere il torneo, ma il tennis è così".

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è voluto congratulare con Lorenzo Musetti per la sua impresa. "Grandissimo Lorenzo", ha scritto Giani in un post sui social.