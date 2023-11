Tennis Oggi a Sofia occasione di riscatto Momento di flessione per Lorenzo Musetti Scivola al 27° posto

Inesorabile scivolata per Lorenzo Musetti (nella foto), il giovane tennista carrarese classe 2002, che più volte ha fatto sognare i molti tifosi. Non si tratta di una scivolata su qualche campo da tennis reso infido dalla pioggia, ma della discesa nella classifica mondiale Ato. Dal 15° posto di poche settimane fa, Musetti è ora sceso al 27° con 1470 punti (26 i tornei disputati) ma comunque restando sempre il secondo italiano dietro il marziano Jannik Sinner (classe 2001) che di punti ne ha 5490 (quarto posto mondiale con 22 tornei). Il terzo degli italiani è Matteo Arnaldi (classe 2001) che con 1021punti (25 tornei) è 43°. Nella top 100 ci sono anche Lorenzo Sonego (classe 1995) con 955 punti (27 tornei) che occupa il posto numero 49; seguito da Matteo Berettini (classe 1996) al 91 posto con 682 punti (17 tornei) e da Flavio Cobolli (classe 2002) al 100° posto con 619 punti (32 tornei).

Con un best al 15° posto di pochi mesi fa, era noto a tutti che più in alto fosse arrivato e più difficile sarebbe stato mantenere quella posizione, ma ciò che allarma dalla scorsa estate sono alcuni deludenti risultati dove a fare notizia non sono più le vittorie di un giovane contro avversari più forti, ma le sconfitte contro tennisti con una classifica molto bassa. E oggi al Sofia Open in Bulgaria (Atp 250), Lorenzo ha una occasione di riscatto.

ma.mu.