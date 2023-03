Super Imperiale e Breza salva il risultato

BREZA 8: con una super parata al 90’ salva il risultato. Sempre attento in ogni situazione di gioco e provvidenziale nelle uscite.

PELAGATTI 5: qualche disimpegno in uscita non è dei migliori ma dietro regge l’urto.

MARINO 6,5: non perde la testa soprattutto nella ripresa quando la Carrarese non esce più dalla pressione del Fiorenzuola.

IMPERIALE 7,5: impressionante negli anticipi e nelle matasse che sbroglia con la velocità e il suo senso della posizione.

CICCONI 6,5: ha il gran merito di sfornare l’assist del vantaggio.

DELLA LATTA 5,5: cala vistosamente col passare dei minuti e la Carrarese perde il possesso del centrocampo (dal 90’ Cerretelli s.v.).

SCHIAVI 6,5: l’unico che in mezzo non perde la bussola ed ha anche la lucidità nell’extra time di recuperare palla e lanciare Bernardotto per 2-0.

BOZHANAJ 5,5: qualche buona idea ma anche scelte sbagliate. Dal Canto lo toglie dopo un’ora (dal 60’ Palmieri 5,5: il suo ingresso non porta la sostanza e il raziocino sperati).

COCCIA 6. Discreto presidio della fascia sinistra ma con pochi sganciamenti (dal 73’ Grassini 5.5: sbaglia un assist facile facile).

ENERGE 6,5: il suo gol di testa vale 3 punti. E’ l’unico guizzo in una gara di tante rincorse (dal 90’ Bernardotto 6,5: pochi minuti in campo ma merita il voto per la freddezza con cui ha siglato il raddoppio).

GIANNETTI 5,5: primo tempo impalpabile. Anche lui sostituito al quarto d’ora dalla ripresa (dal 60’ Capello 5.5: non riesce a tener palla e a far salire la squadra).

ALL. DAL CANTO 6,5. Carrarese più concreta che bella. Ma vincente.

