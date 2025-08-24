Tango argentino al Picco. Una doppietta di Schiavi affonda lo Spezia. E la Carrarese vola

La Spezia, 24 agosto 2025 – Una Carrarese in formato deluxe ha cambiato la storia dei derby in serie B. Al Picco è arrivato quel successo tanto atteso che mancava in match ufficiali dall’aprile del 2001. Dai primi minuti si è vista una Carrarese con la bava alla bocca che vinceva tutti i contrasti e ripartiva pericolosamente. Gli apuani hanno subito avuto due occasioni ghiotte per sbloccare il risultato: Al 10’ il tiro di Bozhanaj da fuori è stato respinto da Mascardi ed al 13’ il palo interno ha negato il gol ad Abiuso su cross basso di Zanon, autore di un ottimo anticipo.

Al 22’ la partita si è fermata per un infortunio all’arbitro Pairetto che è stato sostituito dal quarto uomo Vingo di Pisa. Alla ripresa del gioco sempre Carrarese sugli scudi. Al 27’ Zanon ha impegnato dal limite Mascardi con un tiro leggermente deviato e sul corner successivo, ben congegnato, l’estremo difensore si è superato su botta al volo di Bozhanaj. Lo Spezia si è reso veramente pericoloso una sola volta con Di Serio che ha superato Bleveto in uscita ma Imperiale ha salvato quasi sulla linea spazzando di testa.

Scampato il pericolo la squadra di Calabro è tornata a macinare gioco e al 41’ un’azione avvolgente è terminata con Finotto strattonato in area da Kouda. L’arbitro, richiamato dal Var, ha concesso il rigore ed espulso il giocatore spezzino. Dal dischetto Schiavi ha realizzato con freddezza. Nella ripresa al 51’ gli ospiti hanno subito sprecato il raddoppio con un contropiede incredibile con Bozhanaj che ha messo Zuelli davanti al portiere ma il tiro del centrocampista è stato facile preda di Mascardi. Bleve ha salvato il risultato sul tiro da fuori del nuovo entrato Comotto ma è stato l’unico squillo delle Aquile battute di nuovo da Schiavi. L’argentino al 71 in area da posizione decentrata ha trovato un destro di rara bellezza che ha chiuso virtualmente la partita.

SPEZIA-CARRARESE 0-2, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana (1’ s.t. Comotto); Mateju, Nagy (22’ s.t. Candelari), Esposito, Kouda, Candela (88’ Cassata); Soleri (1’ s.t. Artistico), Di Serio. A disp.: Loria, Onofri, Giorgeschi, Bertoncini, Insignito, Corradini, Zurkowski, Djankpata. All. D’Angelo.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (20’ s.t. Calabrese), Illanes, Imperiale; Zanon (Dal 75’ Bouah), Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (20’ s.t. Melegoni), Belloni (8’ Cicconi); Finotto, Abiuso (Dal 75’ Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Garofani, Oliana, Parlanti, Rubino, Distefano, Accornero. All. Calabro.

Arbitro: Pairetto di Nichelino (dal 24’ Vingo); assistenti Trinchieri e Votta; quarto ufficiale Vingo di Pisa; var Maggioni; avar Abisso.

Marcatori: 45’ e 71’ Schiavi (C).

Note: spettatori 10742 (di cui 156 ospiti); angoli 7-3; espulso al 44’ Kouda ammoniti Hristov, Illanes, Esposito, Ruggeri, Mateju, Comotto, Di Serio; recupero 7’ e 5’.