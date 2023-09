Sfida ad alta tensione: Pontremolese vs San Marco Avenza

Sono parecchi a chiedersi quanto vale la Pontremolese che oggi alle 15,30, stadio Lunezia, affronterà i cugini della San Marco nella gara d’andata di Coppa Italia. E quanto vale la rinnovata squadra rossoblù? La Coppa può dirlo o, meglio, può offrire un ulteriore spunto di riflessione, nelle considerazioni sull’Azzurra diretta dal tecnico Riccardo Bracaloni che non disporrà di Menichetti e Davide D’Angelo, alla pari della formazione guidata da David Alessi che non potrà contare sullo squalificato Franzoni e del play Nicolò Conti.

L’ex numero otto dell’Aullese Alessi, oggi tecnico dei rossoblù, è fiducioso: "Massimo rispetto per la Pontremolese, però non voglio scherzi. Sono abbastanza contento per come ci siamo comportati in fase di preparazione, abbiamo fatto una squadra più giovane ma dotata di un buon tasso tecnico. Ora dobbiamo crescere nel tempo". Sull’altro fronte, il dt Simone Lecchini suona la carica alla Pontremolese: "La San Marco è una signora squadra e ben miscelata. Se considero l’incontro con i rossoblù un’altra tappa di avvicinamento al campionato? Assolutamente no. Non esistono attenuanti, la società ha allestito una squadra per essere competitiva su entrambe le competizioni. Noi dobbiamo assolutamente passare il turno. Non esistono altre strade percorribili".

Le probabili formazioni: Pontremolese: 3-4-2-1 Razzoli, Filippi, Seghi, Vignozzi, Grasselli, Bellotti, Scaldarella, Gabrielli, Bresciani, Parmigiani, Petracci. San Marco Avenza: 4-3-3 Baldini, Lattanzi, Zavatto Zuccarelli, Raffo, Dell’Amico, Aliboni, Cucurnia, Smecca, Maggiore, Cattani.

Al termine della partita, a partire dalle 18.30, sul terreno di gioco del Paolo Deste la San Marco presenterà tutte le sue formazioni, dalla Scuola Calcio alla Prima squadra. L’evento si svolgerà all’interno della Sagra benefica “La Carità è un cuore che vede”.