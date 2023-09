Serricciolo crolla sotto i colpi di un Pescia in forma

SERRICCIOLO

1

PESCIA

6

SERRICCIOLO: Santini, Pennucci (73’ Di Negro), Lorenzoni, Tazzini, Giannantoni, Scarpa (49’ Forfori), Vegnuti (69’ Bonatti), Piscopo, Cantoni, Angelotti, Lisi (73’ Ninotti). All. Borghetti

PESCIA: Guidotti, Doretti (75’ Fattori), Iammelli, Scotece, Cappelli, Borselli, Falzarano, Bequjri (65’ D’ Acunti), Di Salvatore (25’ Natali), Mercugliano (73’ Carignani), Maltagliati. All. Michelotti.

Arbitro: Bianchi di Lucca

Marcatori: 31’ Angelotti (S), 45’ Doretti (P), 48’, 61’ Mercugliano (P), 73’ aut. Giannantoni (S), 76’, 92’ Carignani (P)

SERRICCIOLO Brutto stop per il Serricciolo che non gestisce il vantaggio e cade sotto i colpi di un ottimo Pescia. Gli ospiti partono forte e al 20’ con un colpo di testa di Di Salvatore impegnano molto Santini. Poco dopo Di Salvatore, dopo uno scontro con Pennucci, è portato via in ambulanza: colpo alla testa. Al 31’ su palla in area di Piscopo, Guidotti si scontra con Iamnelli e Angelotti insacca di piatto. Dieci minuti dopo Mercugliano dal limite fa partire un potente tiro su cui il portiere si fa trovare pronto. Al 37’ anche Guidotti si mette in mostra su conclusione ravvicinata di Cantoni. Al 45’ i ragazzi di Michelotti pareggiano con la bordata di Doretti. Al 48’ gran palla di Falzarano in mezzo per Mercugliano: gol a porta vuota. Al 61’ il numero 10 pistoiese raddoppia su un’indecisione difensiva dei gialloblù. Al 73’ c’è l’autorete Giannantoni. Al 76’ il neo entrato Carignani cala la cinquina e poi chiude il match sull’1-6.

Ilaria Gallione