Prosegue la corsa della Pontremolese

real cerretese

2

lunigiana pontremolese

2

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (90’ Tolaini), Grasseschi, Meucci, Lamberti, Mordaga, Fedi, Cerboni, Melani (75’ Lapi), Bouhafa, Iannello (75’ Menconi). All. Petroni.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Bresciani, Vignozzi, Filippi, Verdi, Gabrielli (38’ D’Angelo), Bellotti, Petracci, D Antongiovanni (73’ Barabino), Simonetti (88’ Agolli). All. Bracaloni.

Arbitro: Cremonini di Pisa.

Marcatori: 15’ D’Antongiovanni; 17’ Melani; 58’ Bouhafa; 66’ rig. Petracci.

SAN MINIATO – In vantaggio, poi rimonta e sorpassata, la Pontremolese riesce comunque a portare via un punto dal campo della Real Cerretese. Si gioca sul sintetico di San Donato a San Miniato per l’indisponibilità del Palatresi di Cerreto Guidi, sotto un caldo afoso.

I ragazzi di mister Bracaloni, come detto, sono i primi a portarsi in vantaggio con D’Antongiovanni: dopo una bella iniziativa sulla destra di Simonetti, infatti, il numero 10 ospite gode di una certa solitudine per mettere di testa comodamente alle spalle di Battini.

Neanche il tempo di esultare, però, che i padroni di casa hanno già pareggiato con un altro colpo di testa, stavolta di Melani. Prima dell’intervallo è la Real Cerretese a farsi preferire, ma Iannello grazia due volte la Pontremolese. Anche la prima parte della ripresa è più a tinte biancoverde con lo sgusciante Fedi che centra per Bouhafa, preciso colpo di testa e sorpasso cerretese.

Stavolta è la Pontremolese ad avere una grande reazione, ma prima Battini compie un vero e proprio ’miracolo’ sugli sviluppi di un corner e poi l’arbitro non vede un tocco di mano in area di Mordagà. Rigore che verrà comunque assegnato agli ospiti al 66’ quando Grasseschi atterra in area Filippi: sul dischetto si presenta Petracci, palla da una parte e portiere dall’altra. Sul 2-2 le due squadre non si accontentano e continuano a creare occasioni, ma alla fine il risultato non cambia più grazie anche ad un grande intervento di Cacchioli su Bouhafa. Pari giusto.

Simone Cioni