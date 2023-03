Pontremolese, tutto facile contro San Salvatore Franchi top scorer, esordio di tre giovani promesse

Pontremolese

66

Villaggio

44

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Carlotti Gabriele 10, Ulivi 9, Franchi 22, Rocca 10, Spagnoli 7, Carlotti Francesco, Montano, Coduri, Malossi 4, Romiti 2, Mazzetti 2, Longinotti. All. Novelli.

VILLAGGIO SAN SALVATORE: Briccolo 8, Cedro 10, Corino 8, Suma 2, Cuotto 5, Arzeno 11, Piombo. All. Lasagna.

Arbitri: Obreja e Bagalà di La Spezia.

Parziali: 18-10, 35-23; 48-33.

PONTREMOLI – Impegnata nella prima giornata di recupero della fase a ’Orologio’ del campionato di Promozione, la Pontremolese s’impone soffrendo il preventivato contro il Villaggio San Salvatore. Partenza sprint degli entelleniani che segnano dalla lunga distanza e si portano subito avanti (4-10). Ma i lunigianesi non si fanno sorprendere e reagiscono subito grazie anche a tre triple del play Franchi recuperando lo svantaggio e piazzando un mini break (18-10 alla prima sirena). Dal secondo quarto in pratica non c’è più storia: la Pontremolese ha sempre il piede sull’acceleratore e va al riposo lungo sul punteggio di 35-23. Nella seconda parte la gara scorre via senza particolari sussulti, amministrata egregiamente dai ragazzi diretti da coach Michele Novelli che hanno chiuso con più di 20 punti di vantaggio. Tra i rossoblù pontremolesi c’è stato spazio anche per l’esordio assoluto in prima squadra di tre giovani promesse, protagonisti nella formazione under 17: Filippo Longinotti (classe 2006), Francesco Mazzetti e Pietro Spagnoli (entrambi classe 2007). Il prossimo appuntamento per la squadra lunigianese è domenica prossima sul difficile campo della Pallacanestro Busalla.