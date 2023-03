Ora la Carrarese conta anche su Palmieri

A Olbia Riccardo Palmieri (nella foto) ha disputato la sua seconda partita da titolare da quando a gennaio è arrivato alla Carrarese dalla Virtus Entella. Sono sette i gettoni in azzurro racimolati per ora dal centrocampista lodigiano che si sta sempre più inserendo nei meccanismi della squadra apuana. In terra sarda il tecnico Dal Canto lo ha schierato come interno di sinistra e quella di ’braccetto’ è la posizione nella quale si sta rendendo utile. Il ventisettenne lombardo sotto le Apuane si sta trovando benissimo. "A Carrara c’è una buona atmosfera – conferma –. Lavoriamo in sintonia con lo staff e c’è un bel gruppo che ha le idee chiare su cosa è possibile raggiungere. La consapevolezza della nostra forza è stata ripartire alla grande dopo quattro ko di fila a dimostrazione che ci sono valori umani oltre che tecnici. Personalmente mi sto ritagliando spazio in mediana dove c’è quantità e qualità in abbondanza. Occorre solo farsi trovare pronti per cercare di rappresentare una risorsa ulteriore. Nel mio caso, in particolare, dopo aver superato qualche problema fisico". Palmieri torna sulla gara di Olbia per poi gettare uno sguardo alla prossima contro il Siena: "La partita ha dimostrato quanto sia difficile ottenere punti in Sardegna. Primo tempo che abbiamo approcciato al meglio ma in cui il ritmo è stato un po’ spezzettato ed in cui le palle inattive ci hanno messo in difficoltà in un paio di occasioni. Nella ripresa abbiamo preso spazio e ci siamo stabiliti costantemente nella metà campo avversaria trovando il pari e sfiorando anche il vantaggio; peccato non esserci riusciti. La prestazione è stata, comunque, positiva e non è stato semplice contro un Olbia abbastanza chiusa dietro la linea della palla".

E ora il Siena... "Eh, sì, adesso ci attende la grande sfida col Siena – dice Palmieri – che sarà accompagnata da una atmosfera importante nel nostro stadio. In un derby di tradizione si affrontano due squadre in piena zona playoff. Sarà un confronto aperto ma noi vogliamo tenere la nostra posizione di classifica e, se possibile, migliorarla. Ovviamente non serve a nulla programmare e ipotecare troppo il futuro, conta solo affrontare di volta in volta le partite e tirare un rigo alla fine della stagione".

