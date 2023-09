Nuova maglia svelata a Carrara: l'esordio amarcord sarà tutto amaranto

Il match con l’Entella sarà l’occasione per la Carrarese di esibire per la prima volta il nuovo Away kit che si ispira alla sua storia. Celebrando i legami con il passato, la maglia amaranto presenta una linea semplice e classica con richiami nel colletto ai colori del club mantenendo così l’equilibrio tra tradizione e stile.? La nuova divisa, creata sapientemente da Givova, è fabbricata in 100% poliestere Interlock 130 Gsm per garantire vestibilità e resistenza allo stesso tempo mantenendo la pelle asciutta grazie alle proprietà traspirabili del prodotto. Quest’oggi in campo non ci sarà solo la prima squadra ma anche la Primavera ’3’ di scena a Lecco. Gli Under 17 ed Under 15 affronteranno il medesimo avversario, per l’occasione l’Olbia, in casa sua. E’ tempo di esordio, infine, per l’Under 16 impegnata domenica alle ore 11.30 a Fossone contro la Lucchese. "Ho un gruppo ampio nel quale la crescita dei vari componenti non è stata ancora uniforme – spiega il mister Igor Menichini – ma abbiamo fatto una buona preparazione e sono soddisfatto. L’interesse preminente è la crescita tecnica dei ragazzi coniugata al gioco di squadra per facilitarne un percorso che possa condurli sino alla Primavera. Ci attende un campionato davvero impegnativo che coinvolge club del settentrione in cui c’è tradizione e cultura di settore giovanile. Partiamo con un derby sentito e ci teniamo a partire coi tre punti che sarebbero un’iniezione di fiducia per lavorare con ancora più entusiasmo".