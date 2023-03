Montignoso a un solo punto dalla promozione Villafranchese, poker di reti allo Sporting Marina

Volge verso i titoli di coda il campionato di Terza Categoria con la compagine del Montignoso unica e indiscussa protagonista. La capolista rossoblù, allenata da Paolo Alberti, con il successo conquistato in casa del Monti, porta a 14 le lunghezze di vantaggio sull’immediata inseguitrice Retignano, fermata sul 3 a 3 dal Monti, e consolida la leadership con un solo punto da conquistare per la matematica promozione. Tutto è pronto allo stadio “Del Freo“ per festeggiare questa fantastica cavalcata di fronte ai propri sostenitori.

Classifica: Montignoso 54, Retignano 40, Fosdinovo 37, Montagna Seravezzina e Villafranchese 35, Monti e Seravezza 32, San Vitale Candia e Sporting Forte dei Marmi 29, Gragnolese e ValliZeri 27, Pontremoli 18, Spartak Apuane 16, Sporting Marina 5.

Prossimo turno: Montignoso-Montagna Seravezzina, Retignano-Spartak Apuane, Seravezza-Fosdinovo, San Vitale Candia-Monti, Sporting Forte dei Marmi-Gragnolese, Sporting Marina-Pontremoli, ValliZeri-Villafranchese.