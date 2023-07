Mirteto vince la prima semifinale del Torneo di calcio delle Frazioni di Massa

Pronostico rispettato nella prima semifinale del Torneo di calcio delle Frazioni di Massa dove a spuntarla è stato il Mirteto (nella foto), vincitrice del suo girone, contro Massa Centro, che si era dovuta invece sudare la qualificazione nel play off. Gli arancioni del tecnico Paolo Pantera sono riusciti ad imporsi 1-0 ma soltanto dopo un’autentica battaglia conclusasi nell’extra time. Il gol decisivo da Nicolò Lombardini con una grande conclusione nel secondo tempo supplementare. Il match è risultato molto combattuto e logicamente carico di tensione. Massa Centro ci ha messo il cuore e non è stata da meno agli avversari. Alla fine le è mancato soltanto il gol. Il Mirteto aspetta, adesso, di conoscere la squadra che si ritroverà contro in finale che uscirà fuori dalla semifinale tra i campioni in carica delle Montagne ed Ortola. La finalissima al "Raffi" di Romagnano venerdì alle 21:15.

Gianluca Bondielli