Massese, test verità col Certaldo "Vietato abbassare la guardia" Mister Della Bona sa di affrontare un avversario tosto: "Partita difficile"

di Gianluca Bondielli

Si avvicina per la Massese il match contro il Certaldo che mercoledì ha vinto per 1 a 0 la finale d’andata della fase toscana della Coppa Italia D’Eccellenza. Un avversario difficile come emerge dalle parole di Giuseppe Della Bona.

Che partita si aspetta?

"Affrontiamo un avversario forte per cui sarà dura. Il Certaldo si ricompatta bene non appena perde palla e quando attacca ha 2 o 3 elementi importanti davanti che ci possono mettere in difficoltà. Fanno un 3-5-2 che li favorirà nella copertura del campo in ampiezza visto che a Massa è molto largo. Noi dovremo avere pazienza ed essere bravi a rimanere attenti e non concedere spazi".

Come ha visto la sua squadra in settimana?

"Ieri un paio di giocatori hanno abbassato un po’ il ritmo dell’allenamento e l’ho bloccato un attimo per alzarlo di nuovo. Nel complesso sta andando tutto bene ma non bisogna abbassare la guardia. La squadra ora ha un idea in testa anche come approccio alla partita che poi è anche quello che fa la differenza. C’è una mentalità giusta, l’atteggiamento deve essere quello delle ultime partite e poi ce la possiamo giocare con tutte".

Si immaginava di vincere le prime due partite?

"Sarei un folle se dicessi che mi aspettavo di partire così forte ma devo dire che ho trovato subito disponibilità e dei ragazzi motivati al contrario di quando si potesse pensare guardandoli dall’esterno. I due risultati consecutivi non sono stati casuali o fortunosi. Li abbiamo meritati entrambi sia per intensità che qualità di gioco. Si è vista forse la miglior Massese di quest’anno".

Come è messo a giocatori?

"Ho alcuni elementi che mi aiutano per la loro duttilità tattica ma dietro siamo corti. Vediamo se riusciremo a sistemare anche questo aspetto. Mi preoccupano le condizioni di Piccione che giovedì ha preso un calcio in allenamento e ieri ha fatto terapia. Remedi si porta dietro il solito problema al tallone ed Andreotti è influenzato".