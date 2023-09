Massese sprecona Tante occasioni, zero gol

SPORTING CECINA

0

MASSESE

0

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Diagne, Bardini (70’ And.Brizzi), Skerma, Pallecchi (85’ Rovini), El Falahi (67’ Carlotti). A disp. Barbanera, Milano, Giannini, Cionini, Ghilli, Incorvaia. Allenatore: Miano.

MASSESE: Paci, Andrei, Scarf (33’ Marchini), Ant.Brizzi, Terigi, Del Pecchia, Fortunati (80’ Bonini), Sidibe, Anaya, Vignali, Bracci (62’ Baracchini). A disp. Azioni, Berti, Costi, Bertonelli, Frosina, Catola. Allenatore: Tazzioli.

Arbitro: Corti di Prato (Casole di Pisa e De Feudis di Firenze)

Note: ammoniti Lorenzini, Facenna (SC), Fortunati, Del Pecchia, Marchini (M). Recupero: 4’ e 5’.

CECINA –

Reti bianche tra Sporting Cecina e Massese in uno degli incontri più attesi della terza giornata di Eccellenza, girone A. Occasioni per segnare sull’uno e sull’altro fronte, ma il gol tanto atteso non arriva. Il pareggio in definitiva può dirsi giusto, anche se le recriminazioni non mancano. Le formazioni. Sebastiano Miano conferma l’undici largamente vittorioso nel turno precedente sul campo della Pro Livorno Sorgenti; una variante in attacco (Anaya al posto di Baracchini) per Fabrizio Tazzioli, subentrato in settimana sulla panchina bianconera dopo il ko interno con la River Pieve e le dimissioni di Della Bona. Bene la Massese nel primo tempo: al 18’ Anaya si vede annullare una rete per fuorigioco, poi capitan Vignali al 24’ e Bracci al 36’ chiamano in causa l’attento Cappellini, che rischia ancora a ridosso dell’intervallo (ma anche stavolta la manovra di attacco degli apuani è viziata da una posizione di fuorigioco).

Nella ripresa viene fuori il Cecina, che insidia Paci al 46’ con un gran tiro di El Falahi e un minuto dopo con una punizione di Pallecchi. Opportunità anche per Startari di testa al 63’ e per Fiorini su palla inattiva al 78’. Nel finale, però, doppia parata di Cappellini sul nuovo entrato Marchini al 79’, mentre Anaya all’86’ colpisce la traversa. Insomma la bilancia poteva pendere sia da una parte che dall’altra. Si blocca lo Sporting Cecina dopo il ’poker’ di Livorno, ma il risultato per Lorenzini e compagni non è da buttare via, contro un avversario di prestigio. Anche per la Massese, tornata a muovere la classifica, un verdetto e una prestazione confortanti per il prosieguo del campionato.