Massese, Della Bona soddisfatto Barsottini 200 volte in bianconero

La Massese è tornata da San Miniato con un pari che le va un po’ stretto ma che allunga la striscia positiva della gestione Della Bona. "Un mese fa ci avessero detto che avremmo fatto 10 punti in 4 gare ci avremmo messo la firma – commenta il tecnico massese –. Non parlerei di mezzo passo falso perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione contro un avversario che doveva assolutamente vincere. L’abbiamo portata in fondo senza rischiare mai nulla. Gli abbiamo concesso solo lanci lunghi ma i nostri difensori sono stati bravissimi a leggerli. Se c’è stato un piccolo calo è stato dovuto alla perdita di distanze in mezzo al campo. Il campo era in condizioni pessime, anche peggiori del nostro, e per una squadra come la nostra che cerca sempre di giocarla palla a terra non è stato il massimo anche perché loro di testa sono molto forti. Alla fine, comunque, le occasioni più pericolose le abbiamo create noi ed alcune palle potevamo sfruttarle meglio facendo scelte migliori. Per questo se una squadra doveva vincere era la nostra".

Quella di domenica è stata una gara speciale per Marco Barsottini nonostante il portierone bianconero sia rimasto in pratica disoccupato. A San Miniato ha toccato, infatti, il ragguardevole traguardo personale delle 200 presenze con la maglia della Massese. "E’ un traguardo davvero importante per me – spiega il giocatore –. È difficile spiegare quanto sono orgoglioso di indossare questa gloriosa maglia; 200 presenze significano anni di soddisfazioni, delusioni, momenti belli e brutti condivisi con grandi giocatori, con la Curva Alessandro Balloni e tutti i tifosi della Massese su e giù per l’Italia. Mi rende fiero il rispetto e l’amore che la gente bianconera ha sempre portato per me fin da quando a 16 anni sono entrato per la prima volta allo stadio. Spero di festeggiare con tutte le persone che mi vogliono bene domenica prossima sperando, un giorno, di arrivare a superare un mostro sacro del calcio massese come Giampiero Vitali".

Gianluca Bondielli