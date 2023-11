Massese Attacco spuntato: "Ci mancano solo i gol"

Terzultimo posto in classifica e situazione sempre più difficile alla Massese dove sta diventando cronica e perniciosa l’astinenza dal gol salita a tre partite. Il pari interno contro il Castelfiorentino United, rimasto dietro in classifica di un punto, non può naturalmente soddisfare l’ambiente bianconero. Mister Tazzioli le ha provate tutte partendo con un 4-3-3 con Bracci punta centrale supportato ai lati da Andrei e Cornacchia per poi passare nella ripresa ad un 3-5-2 in cui hanno trovato spazio tutti i suoi giocatori offensivi: Baracchini ed Andrei sulle fasce, Catola e Bracci in attacco con Cornacchia mezzala con licenza di inserimento. Tutto inutile. La Massese ha impegnato poco gli ospiti ed a nulla sono serviti anche gli otto calci d’angolo conquistati contro i fiorentini che proprio sulle palle inattive avevano, però, il loro punto di forza. Una Massese ordinata ma che palesa una lentezza anche fisiologica e oggettive difficoltà negli ultimi 16 metri, come chiarito dallo stesso tecnico di Barga.

"E’ stata una buona partita – ha commentato a caldo il giovane portiere Luigi Paci – in cui abbiamo creato tanto ma senza riuscire a concludere. Ci manca il gol e dobbiamo cercarlo. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. E’ un momento che va così ma rimango fiducioso. Io non sono stato chiamato molto in causa, ho fatto quello che dovevo fare e la partita difensivamente è stata buona".

Gianluca Bondielli