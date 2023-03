Massese all’esame San Miniato Recuperato in extremis Ricci

di Gianluca Bondielli

La Massese parte per San Miniato con l’importante recupero di Andrea Ricci. Il difensore farà coppia con Vittorini al centro della retroguardia zebrata com’è accaduto contro il Certaldo vista la perdurante indisponibilità dell’infortunato Andrea Piccione. Tra i convocati del mister Giuseppe Della Bona in extremis sono rientrati anche Luca Andreotti ed Edoardo Carlini. Entrambi partiranno dalla panchina ma potranno costituire un’alternativa in attacco al confermatissimo Buffa. Il tridente offensivo sarà completato da Vignali e dal giovane Lazzini, al suo debutto da titolare vista la squalifica del pari età Mattia Bonini (classe 2004). Non ci dovrebbero essere sorprese per quanto riguarda le altre maglie da titolari. Marchini e Bennati ormai si spartiscono le fasce.

Il tecnico massese li inverte a seconda del tipo di avversari che ha di fronte. Anche il centrocampo a tre formato da Ceciarini, Remedi e Luca Bonini sta fornendo ampie garanzie e c’è Aliboni come ricambio all’altezza. Nei 23 convocati spicca la presenza del capitano Yuri Papi, che seppur squalificato è voluto restare vicino alla squadra, e del giovane Rodriguez che si è guadagnato la sua prima convocazione dalla Juniores. Nell’elenco non figura lo straniero Peter Oswald Lovell che alla fine non verrà tesserato. Dopo le tre vittorie consecutive la Massese ha rimesso in sesto la sua classifica ma non è ancora fuori dai guai. L’obiettivo è continuare a risalire posizioni abbandonando il quintultimo posto.

Al momento i bianconeri hanno 9 punti di vantaggio sul San Miniato Basso e la priorità è non perdere lo scontro diretto odierno per evitare di farlo rientrare in corsa. Questo non significa, comunque, che la Massese andrà al “Pagni“ per pareggiare. Già a Livorno la compagine di Della Bona e Bertocchi ha dimostrato di non accontentarsi segnando addirittura 4 gol nella sua fin qui unica trasferta.