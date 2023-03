Massa Carrara, il patron Maneschi gonfia il petto "I nostri ragazzi linfa vitale per la prima squadra"

Sta ottenendo risultati strabilianti la Pallavolo Massa Carrara con il proprio settore giovanile. La società apuana è riuscita nell’impresa di conquistare il titolo di campione territoriale dell’Appenino Toscano addirittura con tre squadre: l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15. "Non so se in passato sia stato mai raggiunto un traguardo del genere a Massa – gonfia il petto il presidente Alessandro Maneschi – ma noi siamo contentissimi per come stanno andando le cose. Il nostro progetto è improntato sul settore giovanile e questi sono i risultati che ci fanno più piacere. Essere la prima realtà a livello territoriale, davanti anche a società con un bacino di atleti superiore al nostro, ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta maniera e che dobbiamo continuare su questa strada".

Da quando due anni fa la nuova dirigenza, composta in prevalenza da ex giocatori, si è insediata nel direttivo l’obiettivo è stato dichiarato sin da subito. "La nostra intenzione – ribadisce Maneschi – era quella di far crescere il nostro vivaio e devo ringraziare i ragazzi e gli allenatori per il lavoro che stanno facendo. Per quanto riguarda la prima squadra, invece, lo scopo e di raggiungere il traguardo della Serie B e diventare una società che occupa stabilmente questa categoria auto alimentandosi coi nostri ragazzi per non essere una meteora".

In questo senso si può ben dire che anche la formazione di Serie C sia sulla strada giusta. "Devo riconoscere che nel girone di ritorno stiamo andando molto bene – ammette Maneschi –. Sabato abbiamo battuto il Cus Pisa primo in classifica ed in precedenza avevamo vinto anche contro Camaiore, la squadra che doveva ammazzare il campionato, e contro la quarta. Siamo un gruppo giovane e volevamo esserlo e nel girone d’andata abbiamo pagato il prezzo di avere una squadra nuova. Nel ritorno, però, stiamo facendo quello che è nelle nostre possibilità".

Gianluca Bondielli