L’Under 17 dell’Audax sa dare filo da torcere anche ai più grandi

Non hanno vinto né il titolo regionale né la coppa Toscana, ma è stato un campionato di esperienza e di soddisfazioni quello della squadra under 17 dell’Audax allenata da Enrico Menconi. Inseriti nel girone E del campionato silver, nonostante abbiano uno o due anni in meno dell’età prevista dalla categoria, i gialloazzurri chiudono la prima fase al terzo posto a quota 20, dietro Versilia (28) e CM Carrara (22); sono 10 le vittorie e 4 le sconfitte, 945 i punti realizzati e 731 quelli subiti. Nella seconda fase, non quella per il titolo, ma per la coppa Toscana, l’Audax si classifica al secondo posto con 20 punti, 10 le vittorie e 2 le sconfitte, 825 i punti segnati e 587 quelli incassati. I carraresi si piazzano a quattro punti dall’Empoli (primo a quota 24) e davanti a Cascina 14, Montecatini 10, Massa 8, Capannori 4, Rosignano 4. Il roster: Cerone, Ferrando, Ferla, Maneschi Bianchi, Quadraccia, Corsi, Polenta, Tonelli, Mazzei, Fusco. Aggregati ci sono anche gli under 15 Spelta, Francavilla e Giannarelli.

ma.mu.