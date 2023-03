La San Marco torna in copertina Alessi: "Bravissimi, ora avanti così"

Grande impresa della San Marco che è andata a battere la capolista Cenaia sul proprio campo rimettendosi in carreggiata per un posto nei playout. "Abbiamo fatto la partita che andava fatta – ha commentato il tecnico David Alessi, che non ha potuto seguire la squadra in panchina essendo squalificato –. Il Cenaia è una squadra importante con tantissima qualità in avanti. E’ una squadra anche fisica che ti fa faticare sulle palle inattive. Noi nel primo quarto d’ora siamo andati in difficoltà perché col 4-3-1-2 facevamo fatica ad arrivare sui loro quinti. Una volta preso gol su calcio d’angolo ho cambiato modulo passando al 3-5-2 e lì siamo andati più sui riferimenti".

"Abbiamo trovato un gran gol con Bruzzi – continua Alessi – e nella ripresa siamo partiti bene. Ho chiesto di andare a prenderli più alti perché dovevamo provare a vincerla e lo abbiamo fatto bene. Abbiamo segnato con Bertoloni che ha fatto una prestazione importante alla sua prima da titolare. Dopo abbiamo sofferto perché è inevitabile contro la prima in classifica che si sta giocando il campionato. Siamo stati bravissimi ad alzare il livello di concentrazione e attenzione. Ci è girata bene su un paio di loro situazioni per pareggiare ma abbiamo ribattuto colpo su colpo".