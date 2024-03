La rassegna sportiva domani e domenica. In scena il ’Trofeo Alpi Apuane’. Emozioni con il tiro dinamico

Domani e domenica si svolgerà la settima edizione del Trofeo Alpi Apuane – Armeria Bernardini, all’interno del centro sportivo Shooting Area Barbarasco. La competizione di tiro dinamico sportivo, svolta sotto l’egida della Federazione sportiva associata e riconosciuta dal Coni, coinvolgerà circa 200 tiratori provenienti da diverse regioni, ma principalmente dalla Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana. Una manifestazione che è diventata un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di questo sport con la Asd di Barbarasco che dal 2019 ad oggi nel calendario federale è sempre presente con 2/3 gare. A fare chiarezza sul regolamento dell’evento ci pensa il presidente Alberto Caroselli: "Nel campo ci sono 10 linee di tiro, la più piccola da 20mt x 10mt fino a 45mt x 16 mt. Tutte le linee di tiro comprendono coperture da 12mq. Nel campo si possono praticare sia il tiro statico sportivo che il tiro dinamico sportivo che prevede l’acquisizione dell’apposito ’brevetto’ apposito che si può conseguire direttamente qui da noi".

Caroselli, insieme alla moglie Lyuba, hanno sempre dimostrato un grande impegno e una grande passione, riuscendo a realizzare uno dei campi più belli e grandi del panorama italiano, avvicinando tanti atleti a questa disciplina. "Per tiro dinamico sportivo – spiega – si intende la capacità di un tiratore di agire in sicurezza in un contesto o circuito prestabilito, utilizzando la tecnica di tiro più idonea in base all’esercizio che si trova ad affrontare. Il fascino di questo sport è che tutti gli esercizi sono differenti l’uno dall’altro. Questo comporta che l’atleta debba dimostrare le proprie abilità di tiro in qualsiasi circostanza si trovi: in piedi, in ginocchio, seduto, sdraiato, in movimento, con la mano destra, con la sinistra, da dietro una barricata, da una finestra".

"Vorrei ringraziare tutti gli sponsor – conclude Caroselli - la società Ghost, Armeria Bernardini, Damiani Ottica, Ristorante Mirador, Materiale Edile Lumachelli Pietro, Nippo Car ed Officina Revisioni Sardella". Per qualsiasi info 347 2377280.

Ilaria Gallione