La Pugilistica Bertola saluta l’esordio di Sophia Pam Terenzoni e Oscar Lalli

Due esordi nelle categorie dei Giovanissimi per la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’. Nella schoolgirl, categoria 48 kg, debutto a Roma per Sophia Pam Terenzoni, figlia d’arte, allenata dal padre Michele Terenzoni che segue il settore giovanile della società di via Cattaneo. La giovanissima gialloazzurra (classe 2009) ha perso ai punti contro l’atleta di casa Marta Posca, ma nel corso del match ha combattuto con grinta lasciando una buonissima impressione. Nell’altro esordio sul ring di Fiorenzuola, nel piacentino, Oscar Lalli (classe 2013), si è cimentato nella categoria Canguri ottenendo un discreto punteggio che, sommato ai punteggi delle prove di tutti i ragazzi accompagnati per l’occasione da Carmen Terenzoni e Claudia Franchini, hanno ottenuto un buon piazzamento. Per i giovani atleti della Pugilistica Carrarese il prossimo impegno è per sabato e domenica alla Dogali, dove si disputeranno i campionati regionali delle categorie schoolboys (età 13-14 anni) e junior (15-16 anni). Per il sodalizio carrarese saranno in gara Vittorio Prencipe (44 kg) e Marlis Marini (90 kg).

ma.mu.