La ’passerella’ del Città di Massa Ultima di campionato con Prato

Ultima fatica per il Città di Massa che, ormai con la certezza della permanenza nella categoria, affronterà questo pomeriggio il Prato nella giornata conclusiva del campionato di calcio a 5 di serie A2. La partita si giocherà alle 15 al palazzetto dello sport di Massa e sarà l’occasione per i bianconeri di salutare il proprio pubblico. Giovedì la squadra di Riccardo Garzelli (nella foto) ha effettuato l’ultimo allenamento della stagione al quale hanno partecipato anche gli acciaccati Sergio Quilez ed Ivan Quintin che a questo punto dovrebbero essere regolarmente della partita.

Tra i convocati figura anche un giovane dell’under 19, Diego Ivan, che ha buone qualità ed in prospettiva potrebbe rientrare stabilmente nel giro della prima squadra. "Dopo la vittoria di sabato scorso in trasferta contro l’Eur – ha anticipato il tecnico livornese – cercheremo di fare il bis per concludere in bellezza il campionato sia per noi che per chi ci verrà a vedere. Del resto la squadra contro cui giochiamo è alla nostra portata e questo è un motivo in più per cercare di far bene". Il Prato, infatti, è ultimo in classifica con soli 4 punti conquistati in stagione contro i 12 dei massesi che sono, invece, penultimi nel girone. Dopo questa sfida partirà la programmazione della prossima stagione di cui non sa ancora se farà parte l’allenatore Garzelli. Dalla prossima settimana si potrà sapere qualcosa in più su come ha intenzione di muoversi la società presieduta da Andrea Vannucci.

Gianluca Bondielli