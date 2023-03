La Massese ritrova il suo... Principe Blitz allo stadio dell’ex Giannini

Altra giornata di gala al rinnovato campo sportivo “Raffi“ di Castagnara che a pochi giorni dal big match col Viareggio, che ne ha segnato l’inaugurazione, torna oggi ad ospitare un altra gara di cartello, questa volta amichevole. A partire dalle ore 18.30 andrà in scena, infatti, il confronto tra Romagnano e Massese. "E’ tutto l’anno che cercavamo di organizzare questa amichevole – spiega Gabriele Panizzi, ds del Romagnano – e stavolta grazie alla disponibilità del mister Della Bona e di tutto l’entourage zebrato ci siamo riusciti. Sarà bello a distanza di pochi giorni rivedere di nuovo il nostro stadio pieno di tifosi. L’ingresso al campo naturalmente sarà gratuito".

La sgambata consentirà al Romagnano di tenere il ritmo partita visto che domenica in campionato riposa mentre per la Massese sarà un test probante per la delicata sfida interna di domenica contro il Pontebuggianese. Tra i bianconeri sono da appurare le condizioni di Tommaso Bennati che accusa un risentimento muscolare e ieri si è sottoposto ad ecografia. A Yuri Papi, che comunque deve scontare un secondo turno di squalifica, è stato consigliato di lavorare con precauzioni per un’altra settimana. Mister Della Bona ritroverà, invece, Mattia Bonini al rientro dalla squalifica. Ieri allo stadio comunale c’è stata la gradita visita di Giuseppe Giannini. Il “Principe“, presente al torneo di Viareggio in qualità di responsabile del settore giovanile del Monterosi, ha colto l’occasione per salutare l’amico Giorgio Eritreo e fare un tuffo nel passato. A Massa è stato per mezza stagione in serie C1 lasciando un ottimo ricordo.

Gianluca Bondielli