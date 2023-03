La Massese non vuole più fermarsi "A Santa Croce per fare risultato"

Non ci sarà Samuele Ceciarini domenica a Santa Croce sull’Arno nella cabina di regia della Massese nella gara contro la Cuoiopelli. Il regista versiliese è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Al suo posto davanti alla difesa giocherà probabilmente Luca Bonini con Remedi e Aliboni a far da "braccetti". Ieri il tecnico Giuseppe Della Bona ad inizio allenamento ha provato alcune situazioni tattiche. A livello di infermeria il quadro è migliorato anche se c’è sempre qualche contrattempo con cui fare i conti. Ricci lamenta dolore per una botta al ginocchio, Dell’Amico ieri non si è allenato per un colpo al gluteo, Bennati va gestito per un problemino al polpaccio. La sensazione è comunque che tutti e tre alla fine saranno fra gli arruolabili. Ha ripreso ad allenarsi col gruppo, invece, Piccione che domenica dovrebbe rientrare tra i convocati così come Papi che, col tutore a proteggere la mano fratturata, è tornato a lavorare con continuità ed ha una gran voglia di dare il suo contributo.

Anche in casa Cuoiopelli dovrebbe esserci un’assenza pesante, quella dell’ex Mariano Rudi per un problema alle costole. Per rimpiazzarlo al centro della difesa potrebbe essere arretrato il duttile Riccardo Lucaccini, massese doc e anche lui con ampi trascorsi con la maglia bianconera. "Far risultato contro la Cuoiopelli – anticipa mister Della Bona – potrebbe avvicinarci in maniera quasi definitiva alla salvezza diretta. Per questo non dobbiamo assolutamente sbagliare la partita. Loro sono una buona squadra che non a caso è sul podio del girone. Hanno tanti giocatori di qualità che ci possono far male. Lo conferma il fatto che sono la formazione che ha fatto più gol di tutti, ben 48. Noi, comunque, siamo in forma ed in fiducia e non dobbiamo avere paura di nessuno".

Gianluca Bondielli