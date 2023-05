La classifica avulsa non rende merito a Cmc e Audax

Alla fine le classifiche avulse hanno penalizzato le due squadre carraresi. L’ultima giornata del campionato regionale di C silver ha ufficializzato il nome della quinta squadra (il Pontedera) che retrocede in Serie D insieme a San Giovanni Valdarno, Montale, Invictus Livorno e Liburnia Livorno, ma Cmc e Audax, entrambe vittoriose (non accadeva da cinque settimane) possono recriminare. Il Cmc chiude il campionato al quinto posto che poteva anche essere un quarto posto se non avesse pesato la classifica avulsa tra le tre squadre arrivate a pari punti. Fucecchio, Cmc e Brusa Livorno chiudono tutte a quota 38 ma la miniclassifica degli scontri diretti (che rispettivamente assegna 6, 4 e 2 punti) fa scivolare di un posto Borghini (nella foto) e compagni. Stesso rammarico per l’Audax, ma dieci punti più in basso (quota 28), dove i gialloazzurri terminano all’11° (l’ultimo utile per entrare nella C unica della prossima stagione), a pari punti con Laurenziana e Fide s Livorno. Gli audacini avrebbero potuto arrivare noni, se anche qui non fossero stati penalizzati dalla classifica avulsa negli scontri diretti.

La classifica: Montevarchi 50; Cus Pisa 46; Campi Bisenzio 44; Fucecchio, CM Carrara e Brusa Livorno 38; Prato 36; Monsummano 34; Laurenziana, Fides Livorno e Audax Carrara 28; Pontedera 26; San Giovanni Valdarno 18; Montale 14; Invictus Livorno 8; Liburnia Livorno 6.

ma.mu.