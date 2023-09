Il Romagnano di Massa di Dati tasta il polso al Corsanico: Pucci prudente

Replica il Romagnano che dopo il vittorioso debutto in Coppa di domenica scorsa inizia al “Raffi“ di Castagnara anche il campionato di Prima Categoria. Alle ore 15,30 si presenta a Romagnano il Corsanico al cospetto della rinnovata formazione del tecnico Michele Dati che deve fare i conti con qualche intoppo. Quello più grave riguarda Lezza, che si è rotto il legamento crociato e dovrà operarsi. Si è infortunato anche Corsi che sta facendo riabilitazione e punta a rientrare entro un mese. Una decina di giorni in meno serviranno allo stirato Manzo mentre meno gravi sono le condizioni di Biagini che dovrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana.

"La condizione è un po’ precaria per tutti – spiega il direttore generale Andrea Pucci – perché tanti si sono aggiunti alla fine, tanti hanno fatto la stagione e si sono allenati in maniera altalenante, qualcun altro ha avuto le vacanze. Solo da questa settimana abbiamo potuto allenarci tutti insieme. Tutto sommato nonostante le diverse assenze e il fatto che qualcuno si sia aggregato più tardi i due mister hanno lavorato bene perché la squadra la vedo comunque in una condizione accettabile. E’ logico che soltanto tra qualche settimana potremo esprimerci al meglio delle nostre potenzialità. Serve un periodo di affiatamento visto che gli innesti sono stati molti rispetto alla passata stagione".

Gianluca Bondielli