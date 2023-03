Il Mulazzo si conferma secondo Quarta vittoria di fila per il Monzone

Il Mulazzo, che deve ancora osservare il turno di riposo, sconfiggendo (3-2) a fatica la mai doma Carrarese Giovani ha fatto tredici: tante sono, infatti, le vittorie dei rossoblù che, dopo 23 partite,si confermano al secondo posto della classifica a un punto dalla reginetta La Cella, che domenica riposava. Detto del big match andato in visione al ’Calani’, c’è da dire che nelle mutevoli vicende del campionato di Seconda categoria trova collocazione l’avanzata per certi aspetti dirompente del San Macario che ha battuto il Ricortola: gli arancioni lucchesi da domenica sera sono da soli al terzo posto della graduatoria con 40 punti. Quarto successo consecutivo del Monzone. Granata che hanno ’matato’ nel derby i cugini della Fivizzanese evidenziando compattezza e duttilità. Il cammino ora molto dipenderà dal loro carattere, accresciuto ogni domenica, dalle loro qualità, dagli indottrinamenti del tecnico Maurelli e dalla condizione atletica. Un dato fin qui è certo: la squadra del presidente Andrea Sisti con i tre punti ha scavalcato in classifica la Filattierese, in calo, sconfitta in casa del Navacchio. L’Atletico Carrara non ha sfruttato appieno il turno interno dividendo la posta con il Lido di Camaiore. Un po’ a sorpresa, per il risultato, il Don Bosco ha vinto di goleada (7-3) col Pappiana. Per i giallorossi di Ulivi tre punti importanti per morale e soprattutto classifica.

E.B.