Guadagnucci si conferma campione regionale "Dedico il successo al mio coach Gabrielli"

Il fighter massese Valerio Massimo Guadagnucci si è confermato campione regionale di Kick Boxing al Palasport di Lucca. Il grande evento di arti marziali sabato scorso ha visto combattere gli atleti professionisti mentre la domenica è stato il turno degli altri agonisti tra i quali si è distinto, appunto, il portacolori dell’Adba Team di Umberto Gabrielli. Guadagnucci aveva già conquistato il titolo toscano nel 2020 poi il campionato non si era più disputato nei due anni seguenti a causa del covid. Nel 2023 è tornato l’appuntamento regionale e Valerio Massimo ha ripreso come aveva lasciato, assicurandosi la cintura di campione nella categoria di peso compresa tra i 70-75 kg. Il venticinquenne massese nella sua corsa verso il titolo ha dovuto disputare quattro match. Nell’ultimo ha affrontato un altro ragazzo di Massa, Leonardo Pacchiani della Pugilistica Massese allenato dal maestro Gianluca Pucci.

"La finale è stata una sorta di “derby“ – sottolinea il vincitore – visto che io e Leonardo ci alleniamo spesso insieme e quindi ci conosciamo bene. Sono contento di essermi confermato campione e dedico il successo al mio coach Umberto che ormai mi segue da quando, circa cinque anni fa, ho iniziato a praticare questa disciplina. La Kick Boxing è uno sport che mi permette di sfogarmi e tirar fuori tutta la mia energia. Per me che sono laureato in giurisprudenza e sto facendo pratica da avvocato questa rimane una bella passione. Mi alleno almeno tre sere a settimana, a volte anche quattro, per circa due ore. Per diversi anni il nostro quartier generale è stata la Palestra Futura 3000 mentre adesso ci alleniamo alla Pugilistica Massese. Con la conquista del titolo toscano mi sono qualificato di diritto agli italiani, che quest’anno si disputeranno a Rimini, e ci sta che li vada a fare".

Gianluca Bondielli