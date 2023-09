Esordio Ricortola e Fivizzanese a valanga

filattierese

1

lido di camaiore

1

FILATTIERESE: Gabrielli, Carnaccioli (79’ Moscatelli), Giromini, D’ Imporzano, D’ Apice, Buccella, Bortolasi (46’ Tavaroni), Samb (61’ Ginesi), Micheli, Gerali, Matteucci (74’ Iorfida). A disposizione: Gavellotti, Calvo, Ferdani. All. Magnani

LIDO DI CAMAIORE: Maffucci, Castini, Pardini Al., Fascioli, Matrone, Cinquini, Ksioua, Vizzoni, Dati (83’ Pardini Andrea), Luisotti, Petrucci. A disposizione: Lari, Dazzi, Bertuccelli, Picchi, Grottino, Licusato, Oprita, Govi. All. Orsetti

Arbitro: Cerchiai di Carrara

Marcatori: 10’ Buccella (F), 29’ rig. Luisotti (LC)

FILATTIERA – Nella prima sfida della stagione la Filattierese e il Lido di Camaiore si dividono la posta in palio. Ad aprire le danze dopo appena 10 minuti è Buccella che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trafigge Maffucci. Al 29’ arriva il pareggio degli ospiti grazie al calcio di rigore messo a segno da Luisotti. Entrambe le formazioni provano a giocare in velocità, cercando di mettersi in difficoltà. Anche nella ripresa le squadre non si risparmiano con l’intento di aggiudicarsi l’intero bottino. Al 70’ si registra una grande azione dei padroni di casa con una bella triangolazione che porta Ginesi al cross verso il neo entrato Tavaroni che con sicurezza tira al volo, ma colpisce la traversa. All’81’ brividi per la retroguardia locale quando Luisotti dalla distanza chiama in causa Gabrielli, che salva il risultato con un super intervento.

Ilaria Gallione