Esordio con un pareggio per il Futsal. Aliboni: "Soddisfatto, ma potevamo osare di più"

SECUR JOB FC: Neri, Pinochi, Essalek, Ansaldi, Seye, Gialdini, Essaghir, Diop, Diaw, Dabdoubi, Fasolino. All. Banducci.

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Gazzoli, Mainolfi, Francini, Carrozzo, Tognini, Rava, Marchi, Bendinelli, Lenzetti, Sarno. All. Aliboni.

Arbitro: Stoppa di Pontedera.

Marcatori: Fasolino 2 (S), Essaghir (S), Dabodoubi (S), Francini 2 (M), Sarno 2 (M).

LUCCA - E’ iniziato con un pareggio il nuovo corso del rinnovato Futsal Massa, impegnato al Planet Sport 2000 di Montecarlo (Lucca) contro il Secur Job nella prima partita del campionato di calcio a 5 di serie C2. I ragazzi del presidente Giovanni Mosti sono tornati a casa con un po’ d’amaro in bocca perché all’intervallo erano avanti 4 a 1 ma nella ripresa si sono fatti rimontare dai padroni di casa. Il Secur Job si è portato in vantaggio per primo ma ad un certo punto i massesi hanno messo il turbo e trascinati dalle doppiette di Francini e Sarno avevano messo un grossa ipoteca sul risultato. Nella seconda frazione, però, qualche individualismo di troppo ha facilitato il recupero dei locali anche se gli apuani possono recriminare per due traverse colpite. "Dispiace perché era un match alla nostra portata e lo avevamo reso in discesa – ha commentato Giacomo Aliboni -. La nota positiva sono le prestazioni dei giovani che hanno dato una ventata di freschezza. La nostra è una squadra che ha cambiato tantissimo e che ha bisogno di trovare affiatamento".

Gian. Bond.